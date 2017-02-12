أصبح مان يونايتد أول فريق يصل للنقطة 2000 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز سهل 2 ـ 0 على واتفورد باستاد أولد ترافورد.



ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم وواصل «المان» الذي توج بالدوري الممتاز 13 مرة منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي في 1992، مطاردة أصحاب أول أربعة مراكز بفضل هدفي خوان ماتا وأنطوني مارسيال.



ولم يفز واتفورد أبدا في أولد ترافورد في الدوري وبعدما سجل ماتا هدفا بعد عرضية مارسيال بالدقيقة 32 لم يظهر أن الوضع سيتغير.



وهيمن صاحب الأرض وضاعف النتيجة في الدقيقة 60 عندما استغل مارسيال لمسة ذكية من زلاتان إبراهيموڤيتش، وسدد كرة على القائم القريب لم يتمكن الحارس هوريليو جوميز من التصدي لها ليحرز ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم.



وأصبح رصيد يونايتد الذي لم يخسر في آخر 16 مباراة بالمسابقة 48 نقطة.



من جانبه، استعاد أرسنال توازنه بفوزه على ضيفه هال سيتي 2-0 في افتتاح المرحلة، ورفع الغانرز الذي خسر في المرحلتين السابقتين امام واتفورد وتشلسي، رصيده الى 50 نقطة.



في المقابل، توقف رصيد هال سيتي الثامن عشر، مركز اول الهابطين الى الدرجة الاولى في نهاية الموسم، عند 20 نقطة، على ملعب الامارات، بدأ ارسنال بتهديد مرمى ضيفه في وقت مبكر عبر الفرنسي فرانسيس كوكيلان الذي تابع كرة «طائرة» من ركنية بجانب المرمى (3)، ثم التشيلي الكسيس سانشيز الذي تابع بدوره تمريرة رأسية من كوكيلان ابطال مفعولها.



وقاد هال سيتي هجوما معاكسا وهدد مرمى ارسنال بشكل مباشر بيد ان حارسه التشيكي بيتر تشيك نجح في ايقاف رأسية السنغالي عمر نياسي (14) قبل ان يفوت زميلاه الاسباني هكتور بيليرين (15) وسانشيز (16) فرصتين ثمينتين لافتتاح التسجيل لاصحاب الارض، الاولى تصدى لها الحارس البوسني ياكوبوفيتش، في حين مرت الثانية بجانب القائم الايسر.



ونجح التشيلي في افتتاح التسجيل بعد دربكة امام باب المرمى حيث ارتدت الكرة من الحارس واصطدمت بيد سانشيز لتعود داخل المرمى (34).



ومع مطلع الشوط الثاني، قام عمر نياسي بمحاولة جديدة هي الثانية لفريق هال في اللقاء لكنها لم تمر من تشيك كما الاولى، وتبادل النيجيري اليكس ايووبي الكرة مع اوزيل ثم ارسلها فوق العارضة مفوتا فرصة تعزيز التقدم (60)، ورد الصربي لازار ماركوفيتش بستديدة جانبت القائم الايسر لمرمى ارسنال (64).



ودفع مدرب هال سيتي بالمدافع المصري احمد المحمدي بدلا من النرويجي عمر عبد اللاوي، ومدرب ارسنال بلاعب الوسط المصري محمد النني بدلا من ثيو والكوت بفارق زمني اقل من دقيقة (66).



وتحسن اداء هال سيتي وضغط على منطقة ارسنال مستفيدا من تراجع لاعبي الاخير، لكن دون تشكيل خطورة مباشرة على مرمى تشيك.



واضاف ارسنال الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة قادها سانشيز في الجهة اليسرى وارسل كرة عرضية الى امام المرمى تابعها الاسباني لوكاس بيريز برأسه وحاول صامويل كلوكاس ابعادها بيده فنال بطاقة حمراء واحتسبت ركلة جزاء نفذها التشيلي بنجاح على يمين الحارس (93)، ورفع سانشيز رصيده الى 17 هدفا.



بدوره، يخوض تشلسي المتصدر مباراة سهلة امام بيرنلي اليوم على ملعب الاخير «تورف مور» في الجولة الـ 25 من الدوري الانجليزي لكرة القدم. ويحتل «البلوز» صدارة المسابقة بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

وفرض تشلسي هيمنته على الصدارة بعد سلسلة من العروض القوية، حيث لم تتلق شباكه سوى 8 أهداف خلال آخر 15 مباراة خاضها بالدوري.



ويرى حارس مرمى تشلسي تيبو كورتوا أن الفريق يدافع بجميع خطوطه، وقال في تصريحات لموقع تشلسي على الإنترنت «ندافع بشكل رائع كفريق، لا تقتصر مهمة الدفاع على 3 أو 5 لاعبين أمامي، وإنما يؤدي كل لاعبي الفريق الواجب الدفاعي، وعندما نلعب بهذه الطريقة، يصعب على الفرق الأخرى هز شباكنا».



وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح تتويج تشلسي باللقب للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، حيث يعتلي الصدارة بفارق 9 نقاط قبل 14 مرحلة من نهاية المسابقة.



ويلعب اليوم ايضا سوانسي مع حامل اللقب ليستر سيتي والذي يعيش اياما صعبة في بطولة الدوري.