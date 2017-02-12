قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم تثبيت عقوبة ايقاف مهاجم انتر ميلان، الارجنتيني ماورو ايكاردي مباراتين، في حين قلص عقوبة زميله الكرواتي ايفان بيريسيتش الى مباراة واحدة على اثر الاحداث في المباراة التي خسرها فريقهما امام يوفنتوس 0-1.

وكان الاتحاد الايطالي اوقف اللاعبين مباراتين اثر تهجمهما على الحكم في لقاء مشحون بمدينة تورينو الاسبوع الماضي، وشهدت عدم منح الفريق الزائر ركلتي جزاء واضحتين.

واستأنف انتر ميلان قرار الايقاف بحق لاعبيه، فنجح في تقليص عقوبة بيريسيتش في حين بقيت مدة ايقاف ايكاردي على حالها. وكان مدافع يوفنتوس جورجو كييليني خاشن ايكاردي داخل المنطقة وكذلك فعل زميله ماريو ماندزوكيتش، فأعرب اللاعب عن سخطه في نهاية المباراة من خلال القيام بحركات مشينة تجاه الحكم وشتمه بالاضافة الى ركله الكرة عمدا باتجاهه بحسب بيان صادر عن الاتحاد الايطالي الاسبوع الماضي لدى اتخاذ العقوبة.

وفي المقابل، حصل بيريسيتش على بطاقة حمراء بعد اطلاق كلمات نابية في وجه الحكم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وسيغيب اللاعبان عن المباراة ضد امبولي اليوم.