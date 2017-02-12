كشفت تقارير صحافية إيطالية عن اهتمام ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان الايطاليين بالتعاقد مع مهاجم أرسنال الإنجليزي، التشيلي أليكسيس سانشيز، مطلع الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية أن الصراع بين الناديين سيشتعل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سانشيز.

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال في صيف 2018، وتبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو، بحسب بعض التقارير.

وتعثرت مفاوضات أرسنال مع نجم منتخب تشيلي لتجديد التعاقد، بسبب عدم تلبية رغباته برفع راتبه الأسبوعي، رغم تألقه بشكل كبير مع الفريق خلال الفترة الماضية، واعتماد المدير الفني للفريق، أرسين فينغر، عليه بشكل كبير كأحد أعمدة الفريق.

ولا يعد سانشيز غريبا عن الكالتشيو، حيث لعب في صفوف أودينيزي، قبل الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني، والذي لعب له قبل الانضمام لأرسنال.

وأكدت الصحيفة أن إنتر ويوفنتوس سيتنافسان أيضا على موهبة ساسولو دومينيكو بيراردي، ولاعب فيورنتينا فيديريكو برنارديتشي.