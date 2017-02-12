يبدو يوفنتوس المتصدر مرشحا بقوة لمواصلة زحفه نحو اللقب السادس تواليا عندما يحل ضيفا على كالياري الخامس عشر اليوم في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويأمل «اليوفي» في مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الخامس تواليا منذ خسارته أمام فيورنتينا، من خلال استغلال المعنويات المهزوزة لدى مضيفه الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة التي مني فيها بهزيمتين آخرها أمام مضيفه اتالانتا برغامو في المرحلة الماضية.

ويعول يوفنتوس على ثنائيه الهجومي الضارب هيغواين ثاني لائحة الهدافين برصيد 16 هدفا بفارق هدف واحد خلف مهاجم روما البوسني ادين دزيكو، وماندزوكيتش ومن خلفهما صانع الالعاب الارجنتيني الآخر باولو ديبالا.

ويخوض روما مهمة سهلة أمام مضيفه كروتوني صاحب المركز الاخير وستكون تحضيرية للقمة المرتقبة ضد مضيفه فياريال الاسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».

ويرصد انتر ميلان الخامس العودة الى سكة الانتصارات المتتالية التي توقفت في المرحلة الماضية عندما خسر امام يوفنتوس، وذلك خلال استضافته امبولي السابع عشر.

ويلعب اليوم أيضا باليرمو الثامن عشر مع اتالانتا برغامو السادس، وساسوولو الثالث عشر مع كييفو فيرونا الثاني عشر، وتورينو التاسع مع بيسكارا الاخير، وسمبدوريا العاشر مع بولونيا الرابع عشر.

انتصار مهم لنابولي

وفي افتتاح الجولة، عمّق نابولي جراح ضيفه جنوى وتغلب عليه 2-0.

ورفع الفريق الجنوبي رصيده الى 51 نقطة.

وافتتح الپولندي بيوتر زيلينسكي التسجيل من تسديدة بيسراه بعد مجهود فردي رائع للبلجيكي الدولي دريس مرتنز (51)، قبل ان يضيف ايمانويل جاكيريني الثاني (68).

وتنتظر نابولي مواجهة قوية ضد ريال مدريد الاسباني يوم الاربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.