شهدت مباراة أرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بفوز الفريق اللندني بهدفين نظيفين، السبت، صراعا جانبيا بين جناح أرسنال ثيو والكوت ومدافع هال هاري ماغوير.

إلا أن أكثر ما أبرز هذه المواجهة الجانبية، الفارق الهائل في البنيان الجسدي بين والكوت الذي بدا كالقزم في الكرات المشتركة والالتحامات مع العملاق ماغوير.

والتقطت عدسات المصورين صورا طريفة لماغوير صاحب الـ 188 سنتيمترا، وهو يحاول استخلاص الكرة من والكوت (176 سنتيمترا).

ووقعت خلال المباراة بعض المناوشات بين اللاعبين اللذين بديا في بعض اللقطات مثل أب وطفله، خلال المباراة التي حسمها مهاجم أرسنال ألكسيس سانشيز بهدفين.