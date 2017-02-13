اكتفى تشلسي المتصدر بالتعادل 1-1 مع بيرنلي ليتقدم بعشر نقاط على أبرز منافسيه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بيدرو بهدف لتشلسي بعد مرور سبع دقائق في بداية رائعة للمباراة لفريق المدرب أنطونيو كونتي وسط تساقط الأمطار والثلوج.

لكن بيرنلي صاحب الأرض أدرك التعادل عكس سير اللعب من ركلة حرة نفذها روبي بريدي في الدقيقة 24.

وحاول البلوز خطف هدف الانتصار وأجرى كونتي تغييرات هجومية لكن النتيجة لم تختلف حتى النهاية.

وأصبح رصيد تشلسي 60 نقطة من 25 مباراة وبفارق عشر نقاط عن توتنهام هوتسبير وأرسنال و11 نقطة عن ليڤربول ومان سيتي.

وسيكون بوسع السيتي التقدم إلى المركز الثاني وتقليص الفارق مع رجال المدرب كونتي إلى ثماني نقاط إذا فاز اليوم على بورنموث في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من «البريمييرليغ».

وتقدم بيرنلي الذي أهدر فرصتين خطيرتين عن طريق مات لوتون وأندريه جراي - إلى المركز 12 برصيد 30 نقطة.

وتلقى حامل اللقب ليستر سيتي خسارة جديدة وكانت أمام سوازنزي سيتي بهدفين دون رد.بدوره دفع توتنهام ثمن انتفاضة ليڤربول وخسر امامه 0-2 على ملعب انفيلد ليشتعل الصراع على البطاقات المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا.

والفوز هو الاول لـ«الليڤر» في الدوري المحلي منذ ان تغلب على مان سيتي 1-0 في 31 ديسمبر الماضي.

وقاد المهاجم السنغالي الدولي ساديو مانيه ليڤربول الى فوز مستحق على توتنهام بهدفين سجلهما في مدى دقيقتين الاول عندما انفرد بالحارس الفرنسي هوغو لوريس وغمز الكرة في سقف الشبكة (16)، قبل ان يضيف الثاني بعد دربكة امام مرمى الفريق اللندني الشمالي.

وقدم ليڤربول كعادته افضل عروضه في مواجهة الفرق الكبيرة وتمكن من الحاق الهزيمة الثالثة بتوتنهام هذا الموسم.