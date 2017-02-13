أبدى ميلان رغبته في الظفر بخدمات الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعى الإدارة الصينية الجديدة لـ «اللومباردي» إلى تدعيم صفوف الفريق بشكل مميز من أجل استعادة الإنجازات المحلية والأوروبية بعد فترة صعبة مر بها الفريق بسبب الأزمات المالية.

وقالت صحيفة «إكسبريس» البريطانية إن إدارة ميلان تخطط لتقديم عرض لمدة 3 سنوات مقابل 45 مليون يورو، وبراتب أسبوعي بقيمة 250 ألف إسترليني.

ونشبت أزمة مؤخرا بين سانشيز، الذي ينتهي عقده الموسم المقبل، وإدارة ارسنال بسبب راتبه الأسبوعي، حيث يحصل على 180 ألف إسترليني، ويريد رفعه إلى 250 ألفا وهو ما رفضته إدارة «الغانرز».