احتفظ ريال مدريد بالصدارة بفوزه الصعب على ارض اوساسونا 3 ـ 1 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.



ورفع ريال، الساعي الى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012، رصيده إلى 49 نقطة مقابل 48 لبرشلونة الذي لعب مباراتين اكثر.



على ملعب «ال سادار» وامام 17770 متفرجا، تعرض لاعب اوساسونا تانو بونين لإصابة رهيبة بعد تدخل من ايسكو، فخرج وهو يتلوى من الألم بعدما أظهرت المشاهد تعرض ساقه للكسر (15).



ومن أول كرة جدية وتسديدة مباشرة على المرمى سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، افضل لاعب في العالم، من زاوية ضيقة في شباك الحارس الايطالي سالفاتوري سيريغو (24).

وهذا الهدف الرابع عشر لرونالدو في 16 مباراة في الدوري. وعادل سيرخيو ليون بهدف ماكر وذكي (33).



واستعاد الملكي تقدمه عن طريق ايسكو الذي سجل هدفه الخامس هذا الموسم بكرة ارضية ذكية في الزاوية اليسرى البعيدة، ارتدت من الدفاع الذي حاول ابعاد اندفاع الفرنسي كريم بنزيمة داخل المنطقة (62).



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل لوكاس فاسكيز الذي دخل بدلا من بنزيمة هدفه الاول هذا الموسم.

بدوره اهدر ڤياريال نقطتين بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه ملقة 1 ـ 1.



تقدم ملقة عبر البرازيلي تشالز دياز (14)، وادرك مواطنه برونو التعادل لفياريال (62).



ورفع فريق «الغواصات» رصيده الى 36 نقطة في المركز السادس، وهو ينافس على حجز مقعد في بطولة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، ومركزه الحالي يؤهله لخوض الملحق.



إيطاليا



تقدم روما الى المركز الثاني في ترتيب الدوري الايطالي بفوزه على مضيفه المتواضع كروتوني 2 ـ 0 في المرحلة الرابعة والعشرين.



وسجل الهدفين البلجيكي ناينغولان (40) والبوسني ادين دزيكو (77) الذي افاد من تمريرة لاعب خط الوسط المصري محمد صلاح.



وكان في امكان دزيكو تعزيز رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري (18 هدفا)، الا انه أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول.



ورفع رجال المدرب سباليتي رصيدهم إلى 53 نقطة، اما كروتوني، فبقي في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.



وصعد إنتر ميلان إلى المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 45 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على لاتسيو الذي يختتم المرحلة اليوم بلقاء قمة مع ضيفه ميلان.



وافتتح البرازيلي الأصل ايدر التسجيل لـ«الأفاعي» مستفيدا من تمريرة رأسية للأرجنتيني رودريغو بالاسيو (14).



وعزز أنطونيو كاندريفا تقدم الإنتر في الدقائق الأولى من الشوط الثاني (54).



واكتسح تورينو ضيفه بيسكارا صاحب المركز الأخير 5 ـ 3.