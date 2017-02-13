أوقف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز سلسلة من 13 فوزا متتاليا لميامي هيت بتغلبه عليه 117-109، بينما حقق كيفن دورانت نجم غولدن ستيت ووريرز عودة ناجحة الى ارض فريقه السابق اوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان ميامي انتفض بقوة بعد بداية متواضعة للموسم وحقق الفوز في مبارياته الثلاث عشرة الأخيرة في سعيه للمنافسة على بطاقة التأهل الى الأدوار الإقصائية «بلاي اوف».

وتعود الخسارة الأخيرة لميامي الى 13 يناير، وحقق من خلال فوزه في 13 مباراة متتالية، أفضل سلسلة هذا الموسم.

ويحتل ميامي حاليا المركز العاشر في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد 24 فوزا مقابل 31 خسارة، بينما حقق فيلادلفيا بدوره فوزه العشرين في 54 مباراة في المركز الثالث عشر للمنطقة ذاتها.

وكان غوران دراغيتش ابرز المسجلين لميامي مع 30 نقطة، واضاف جيمس جونسون 26 نقطة، بينما سجل كل من نيرلنز نويل وروبرت كوفينغتون وداريو ساريتش 19 نقطة لفيلادلفيا.

الى ذلك، حقق غولدن ستيت وصيف بطل الموسم الماضي، فوزا على مضيفه اوكلاهوما 130-114، في مباراة شهدت استقبالا سيئا من جمهور المضيف للاعبه السابق دورانت.

الا ان الأخير لم يتأثر بصيحات الاستهجان في الملعب، وقاد فريقه الحالي بتسجيله 34 نقطة مع 9 متابعات.

وشكل دورانت ثنائيا رائعا مع راسل وستبروك في اوكلاهوما سيتي ثاندر في المواسم السابقة، الا انه انتقل العام الماضي الى غولدن في صفقة انتقال حر، ما دفع وستبروك لوصفه بـ «الخائن».

واستقبل جمهور اوكلاهوما دورانت بصيحات الاستهجان منذ ما قبل انطلاق المباراة وحتى نهايتها، الا انه تمكن من قيادة فريقه الى فوزه السادس والأربعين في 54 مباراة، معززا بذلك صدارته لترتيب المنطقة الغربية ورصيده الأفضل في الدوري هذا الموسم.

وقلل دورانت من شأن صيحات جمهور اوكلاهوما بقوله «لقد سمعت أسوأ منها في حياتي، ولذلك فان الأمر ليس جديدا».