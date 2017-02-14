تلقى لاعب فريق هيرتا برلين، ميتشيل وايزر، ضربة موجعة، خلال مباراة فريقه التي خسر فيها أمام مضيفه فرايبورغ بهدف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتعرض ميتشيل وايزر لدفع من الخلف من قبل قائد فرايبورغ، نيكولاس هوفلر، بينما سدد لاعب الخصم الآخر، ألكسندر أغنيخفسكي، كرة قوية اصطدمت بالمكان المحظور، للاعب شالكه، أدت إلى سقوطه على الارض من شدة الألم.

وخسر فريق اللاعب المغضوب عليه، هيرتا برلين بهدف مقابل هدفين. وأحرز هدفي الفريق الفائز، كل من غويدو برغشتالر، وليون غوريتسكا، في الدقيقتين (41 و62) على التوالي.

بينما سجل جوليان شيبير هدف هيرتا الوحيد، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.