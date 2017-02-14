قاد المهاجم الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين فريقه يوفنتوس الى تعزيز موقعه في الصدارة بتسجيله ثنائية الفوز في مرمى مضيفه كالياري 2-0، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وتابع هيغواين هداف الموسم الماضي مع نابولي، تألقه مع فريقه الجديد وسجل ثنائية في الدقيقتين 37 و47 رافعا رصيده الى 18 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

وهو الفوز الخامس على التوالي لفريق «السيدة العجوز» حامل اللقب في الاعوام الخمسة الاخيرة، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 60 نقطة وحافظ على فارق النقاط السبع التي تفصله عن مطارده المباشر.

ترتيب فرق الصدارة:

1- يوفنتوس 60 نقطة من 24 مباراة

2- روما 53 من 24

3- نابولي 51 من 24

4- انتر ميلان 45 من 24

فرنسا

فشل نيس مفاجأة الموسم في اللحاق بباريس سان جرمان الى المركز الثاني بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه رين 2-2 في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة فرنسا.

على ملعب «روازون بارك» وأمام 23 ألف متفرج، كان رين في طريقه الى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثماني الاخيرة (3 هزائم و5 تعادلات) عندما حسم الشوط الأول في صالحه بهدفين نظيفين سجلهما مورغان امالفيتانو (7) والعاجي جيوفاني سيو (21).

لكن نيس فرض أفضليته في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر اليوناني اناستاسيو دونيس في الدقيقة 59، قبل ان يدرك فالنتان ايسيريك التعادل في الدقيقة 81.

وتراجع نيس الى المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق 5 نقاط عن جاره الجنوبي موناكو المتصدر ونقطتين عن شريكه السابق في المركز الثاني سان جرمان حامل اللقب في الأعوام الأربعة الاخيرة.

في المقابل، سقط رين في فخ التعادل للمباراة الخامسة على التوالي والسادسة في مبارياته التسع الاخيرة فواصل صيامه عن الانتصارات منذ 4 ديسمبر الماضي وتراجع الى المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

وعلى ملعب «لا بوجوار»، عاد نانت الى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الاخيرة (خسارتان وتعادل) بفوزه الثمين على ضيفه مرسيليا 3-2.

وتقدم نانت بهدفين للبرازيلي دييغو كارلوس (12) والبولندي ستيبينسكي (20)، وقلص بافيتيمبي غوميس الفارق في الدقيقة 49، لكن ادريان توماسون أعاده الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض بعد دقيقة واحدة، قبل ان يسجل غوميس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 61 رافعا رصيده الى 16 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

ورفع نانت رصيده الى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند 36 نقطة وتراجع الى المركز السادس.

ترتيب فرق الصدارة:

1- موناكو 58 نقطة من 25 مباراة

2- باريس سان جرمان 55 من 25

3- نيس 53 من 25

4- ليون 40 من 24