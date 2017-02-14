أكد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق مان يونايتد أنه لم يقرر بعد كيف سيكون مستقبله مع الشياطين الحمر بعد نهاية الموسم الحالي.

وظهر «السلطان» بأداء قوي مع المانيو في أول مواسمه بالبريمييرليغ، إذ سجل 20 هدفا بقميص اليونايتد في جميع المسابقات.

وقال إبرا في تصريحات نقلها موقع «فور فور تو»: «تمديد عقدي وفقا لعدد أهدافي؟ قد يكون الأمر كذلك، لذا لابد أن أسجل 100 هدف».

وأضاف صاحب الـ 35 عاما: «خيار تمديد العقد متحقق من جهتي وملتزم به لكنه لم يفعل بعد، وبالتالي فالأمر لم يحسم بعد، لننتظر ونر ما سيحدث». وتطرق إبرا للحديث عن أنتوني مارسيال زميله في الفريق، موضحا: «عندما يلعب يقدم أداء جيدا، هو ليس ممن يتحدثون كثيرا بل هو شخص هادئ واحترافي جدا».

وأردف: «لا يبدو عليه الإحباط عندما يمشي في الجوار، بل إنه شخص إيجابي يتدرب بجد ولديه طاقة عالية، هو يريد أن يلعب وهذا أمر طبيعي». وتابع: «عندما نتناول وجبة الإفطار، يجلس مارسيال إلى جانبي ونتحدث.

يتحدث الجميع مع بعضهم البعض، الأمر ليس محاولة لرفع المعنويات، بل الأجواء هنا جيدة، كل شيء يسير على ما يرام».