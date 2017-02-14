كشف الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لأرسنال حقيقة ما يعانيه الدولي الألماني مسعود أوزيل.

ولم يظهر «الرسام الالماني» بمستواه المعروف مع الغانرز في المباريات الأخيرة، وهو ما فتح باب الاجتهادات أمام تفسير أسباب الهبوط في أداء نجم المانشافت.

وقال فينغر: لقد حان الوقت كي يسجل أوزيل أهدافا مرة أخرى.. أعتقد أنه يعاني من أزمة ما.. يمكن أن تكون أزمة ثقة، إنه يحتاج لاستعادة الثقة مرة أخرى.

وقالت صحيفة «الديلي ميرور» إن أوزيل ظهر شاحبا في مباراة الغانرز الأخيرة بالبريمييرليغ أمام هال سيتي، والتي انتصر فيها أرسنال بهدفين نظيفين للتشيلي ألكسيس سانشيز.

وعلق فينغر على ذلك بقوله «لقد شعرت بأنه يفتقد الثقة فنيا.. لقد أهدر فرصا من الغريب أن تضيع من لاعب مثل أوزيل. جزء من المشكلة يكمن في أننا ننتظر منه الكثير. لقد تحدثت معه قبل اللقاء، وكان يبدو جيدا».