استعاد اشبيلية نغمة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه لاس بالماس 1-0 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

في المباراة الاولى، يدين اسشبيلية بفوزه الى البديل الأرجنتيني خواكين كوريا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 80 بعد 3 دقائق من دخوله مكان الفرنسي التونسي الأصل وسام بن يدر.

وهو الفوز الأول لأبناء الأندلس بعد خسارة أمام اسبانيول وتعادل مع فياريال، والرابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما مني لاس بالماس بخسارته الثانية على التوالي والثامنة هذا الموسم والاولى على أرضه بعد 15 مباراة (8 انتصارات و7 تعادلات).

وتجمد رصيد لاس بالماس عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي الثانية، تقدم ملقة عبر البرازيلي تشالز دياز (14)، وأدرك مواطنه برونو التعادل لفياريال (62 من ركلة جزاء). ونجح أتلتيكو مدريد في اجتياز ضيفه سلتا فيغو 3-2.

وتقدم سلتا مرتين عبر الأرجنتيني غوستافو كابرال بضربة رأسية من مسافة قريبة (5) والسويدي جون غيديتي بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة (78).

ورد الاتليتي مرتين بواسطة فرناندو توريس بتسديدة اكروباتية رائعة (11) والبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو بتسديدة على الطائر من خارج المنطقة (86)، قبل أن يخطف الدولي الفرنسي انطوان غريزمان الفوز في الدقيقة 88 من مسافة قريبة اثر رأسية من مواطنه كيفن غاميرو. واهدر توريس ركلة جزاء في الدقيقة 30 ارتدت من العارضة.

ورفع اتلتيكو رصيده الى 42 نقطة وتجمد رصيد سلتا فيغو عند 30 نقطة في المركز العاشر مع مباراة مؤجلة أمام ريال مدريد.

ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 49 نقطة من 20 مباراة

2- برشلونة 48 من 22

3- اشبيلية 46 من 22

4- اتلتيكو مدريد 42 من 22

5- ريال سوسييداد 41 من 22