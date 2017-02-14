استمرت المطاردة بين بنفيكا المتصدر وحامل اللقب في الاعوام الثلاثة الاخيرة وبورتو، بفوز الاول على ضيفه اروكا 3-0، والثاني على مضيفه فيتوريا غيمارايش 2-0 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

في المباراة الاولى، سجل اليوناني كوستاس ميتروغلو (25 و35) والبيروفي اندري كاريو (49) اهداف بنفيكا الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد حارس مرماه البرازيلي ايدرسون مورايش (42).

ورفع ميتروغلو رصيده الى 10 اهداف هذا الموسم.

وفي الثانية، سجل البرازيلي فرانشيسكو سواريز «تيكينيو» (36) ودييغو جوتا (85) الهدفين.

وعزز بنفيكا موقعه في الصدارة برصيد 51 نقطة بفارق نقطة واحدة امام بورتو.

وعاد سبورتينغ لشبونة وصيف بطل الموسم الماضي الى نغمة الانتصارات بتغلبه على مضيفه موريرنزي بثلاثة اهداف للارجنتيني الان رويز (40) والهولندي باس دوست (68) وادريان سيلفا (73) مقابل هدفين للبرازيليين برونو سيزار (17 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي كاوي دا سيلفا (43 من ركلة جزاء).

وسقط سبورتينغ براغا الرابع في فخ التعادل امام مضيفه بوافيستا بهدف للصربي نيكولا ستوييليكوفيتش (9) مقابل هدف لفابيو اسبينيو (39 من ركلة جزاء).