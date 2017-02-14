وضع نيويورك نيكس أسبوعا صعبا وراءه تخللته هزائم وشائعات تتعلق بالانتقالات واتهامات بحق مسؤولين فيه، وتغلب على ضيفه سان انتونيو سبيرز 94-90 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

فبعد أربع هزائم تواليا على ملعبه «ماديسون سكوير غاردن»، حقق نيويورك فوزا معنويا على سان انتونيو احد المرشحين لإحراز اللقب هذا الموسم وأحد افضل الفرق التي تحقق نتائج جيدة خارج ملعبها الى جانب غولدن ستيت ووريرز وصيف الموسم الماضي. واذا كان كاهوي لينارد تألق في صفوف سبيرز الذي تقــدم في احدى الفترات بفارق 12 نقطــة (48-36) وسجــل 36 نقطــة، إلا ان زميلـه الفرنسي طوني باركر لم يسجـل واكتفى باربع تمريرات حاسمة.

في المقابل، رد نجم نيويورك نيكس كارميلو انطوني الذي يريد رئيس النادي المـدرب السابق فيل جاكسون التخلي عنه، بأفضـل طريقة ممكنة مسجـلا 25 نقطـة منــها 21 في الشــوط الثاني وثلاثيــة مهمــة في الثواني الاخيرة.

وعلى رغم فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم والسابع منذ مطلع السنة الحالية، بقي نيكس في المركز الثاني عشر في المجموعة الشرقية، علما انه تلقى 33 خسارة هذا الموسم.

وفي تورونتو، قلب ديترويت بيتسونز تخلفه بفارق 16 نقطة امام تورونتو رابتورز الى فوز بفارق نقطة واحدة 102-101. وتألق في صفوف الفائز كنتافيوس كالدويل بول الذي سجل خمسا من نقاطه الـ 21 في الدقيقة الاخيرة. ونجح كادلويل في منح فريقه الفوز برمية ثلاثية قبل نهاية المباراة بـ 13 ثانية.

وحقق ديترويت فوزه السادس والعشرين هذا الموسم في مقابل 29 خسارة، بينما مني تورونتو، رابع المنطقة الشرقية، بخسارته الثالثة والعشرين في مقابل 32 انتصارا. الى ذلك، ساهم اندرو ويغينز وكارل انطوني تاونز في فوز فريقهما مينيسوتا تمبروولفز على شيكاغو بولز 117-89، بتسجيل الاول 27 نقطة والثاني 22 نقطة.