أكملت الولايات المتحدة الأميركية عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد في التنس بفوزها على ضيفتها ألمانيا 4-0 في الدور الأول في ماوي (هاواي).

وفرضت أميركا في غياب الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامس أفضليتها بقوة على المانيا التي غابت عنها انجليك كيربر، وحققت 4 انتصارات كانت بطاقة عبورها الى دور الأربعة لملاقاة تشيكيا حاملة اللقب في الاعوام الثلاثة الأخيرة والتي حجزت بطاقتها على حساب اسبانيا 3-2.

وتقدمت الولايات المتحدة السبت عندما فازت اليسون ريسكي على اندريا بتكوفيتش 7-6 (12-10) و6-2، ثم تقدمت كوكو فاندفيغه في اليوم ذاته على يوليا جورج 6-3 و3-1 قبل ان تتعرض الأخيرة الى إصابة في ركبتها اثر سقوطها بقوة على الأرض في الشوط الخامس، وتأجلت بعدها المباراة بسبب المطر.

وأعلنت جورج انسحابها في اليوم التالي، لتتقدم الولايات المتحدة 2-0 ومنحتها فاندفيغه الفوز الثالث بتغلبها على بتكوفيتش 3-6 و6-4 و6-0.

وانسحبت الألمانيتان لاورا سيغموند وكارينا فيتهويفت من الشوط السادس للمجموعة الاولى في مباراة الزوجي امام بيتاني ماتيك ساندز وشيلبي رودرجز والنتيجة 1-4، والغيت المباراة الاخيرة في الفردي بين ريسكي وجورج بسبب اصابة الاخيرة.

وهي المرة الاولى تبلغ فيها أميركا دور الاربعة منذ 2010، وستحاول الاستفادة من عاملي الارض والجمهور في دور الأربعة في 22 و23 ابريل، لتجريد تشيكيا من اللقب، علما بان الاخيرة تخوض نصف النهائي للمرة التاسعة تواليا.

وتحمل أميركا الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة برصيد 17 لقبا وحلت وصيفة 11 مرة، فيما تأتي تشيكوسلوفاكيا ثانية برصيد 10 القاب بينها 5 في الاعوام الستة الأخيرة لتشيكيا بعد الانفصال (نالت لقبي 2011 و2012) وخسرت نهائيا واحدا عام 1986 أمام الولايات المتحدة (باسم تشيكوسلوفاكيا). وتغلبت تشيكوسلوفاكيا على الولايات المتحدة في نهائي عام 1985.