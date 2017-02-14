يستضيف ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة وملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس أولى مباريات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ملعب النور سيشهد مباراة بنفيكا وبوروسيا دورتموند فيما سيشهد ملعب حديقة الأمراء المباراة الذي ستجمع بين باريس سان جرمان وبرشلونة.

ويلتقي البارسا مع بي إس جي لثالث مرة في الأعوام الخمس الأخيرة، فيما تميل الكفة لصالح الفريق الكتالوني بعدما حالفه الفوز في أغلب المواجهات الأخيرة.

ويعيش الفريق الفرنسي الذي لم يستطع تجاوز ربع نهائي البطولة، مرحلة جديدة تحت لواء مدربه الإسباني أوناي إمري، ويطمح الى تحقيق إنجاز ملموس في البطولة الأوروبية التي وصل لمنتصف طريقها بالمواسم الأخيرة.

ومن المرجح أن يعتمد أوناي الذي عزز خطوطه الفنية بالألماني جوليان دراكسلر بسوق الانتقالات الشتوي المنصرم، على الحارس الألماني كيفن تراب والجناح الإيطالي ماركو فيراتي اللذين كانا يعانيان من الإصابة، فيما سيغيب الأرجنتينيان خابيير باستوري وجيوفاني لو سيلسو والبولندي جرزيجورز كريتشوفياك.

من جانبه، يتمتع برشلونة بخيارات أكبر في جميع المنافسات، حيث يمكنه أن يصبح أول فريق في تاريخ البطولة يصل للدور ربع النهائي للمرة العاشرة على التوالي بدوري الأبطال.

وسيعتمد الفريق الكتالوني بشكل كبير على النجم الأوروغوياني لويس سواريز أملا في أن يكرر إنجازه السابق أمام الفريق نفسه. وكان سواريز قد سجل ثنائية في شباك «اثرياء باريس» قبل موسمين، ساهمت في تأهل البارسا بفوز كبير، على حساب الفريق الفرنسي، إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية.

وتأتي مباراة اليوم في الوقت الذي يقدم فيه «لويزيتو» مستويات تهديفية جيدة، حيث سجل ثنائية للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على ديبورتيفو ألافيس 6-0 السبت ضمن منافسات الدوري الاسباني، ليرفع العضاض رصيده إلى 18 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري.

ورفع سواريز رصيده مع برشلونة هذا الموسم في كل المسابقات إلى 25 هدفا كما رفع إجمالي عدد أهدافه بقميص الفريق الكتالوني إلى 109 أهداف.

وعادل سواريز بذلك الرقم المسجل باسم لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، مع الفريق، ليتقاسم معه المركز العاشر في قائمة أفضل الهدافين بتاريخ النادي. واستعرض الثلاثي الهجومي لبرشلونة، المكون من سواريز والنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، قوته من جديد، حيث سجل اللاعبون الثلاثة خلال المباراة الماضية.

أما بملعب النور البرتغالي، يطمح بنفيكا في التأهل لربع نهائي البطولة للمرة الثالثة بالنسخ الست الأخيرة، على حساب دورتموند الذي أنهى دور المجموعات متصدرا مجموعته السادسة وفي جعبته 21 هدفا يليه ريال مدريد في الوصافة.

وأظهر بوروسيا وجهين هذا الموسم حيث يختلف مستواه الباهت محليا عن أدائه القوي في أبطال أوروبا والذي يأمل في مواصلته عندما يواجه بنفيكا.

وبعد فوزين في آخر سبع مباريات في الدوري ابتعد فريق المدرب توماس توخيل عن سباق المنافسة على اللقب وتركته هزيمته المفاجئة يوم السبت 2-1 أمام دارمشتاد متذيل الترتيب بعيدا بفارق 15 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

لكن الفريق القادم من منطقة الرور يقدم أداء مذهلا في دوري الأبطال حيث سجل 21 هدفا وهو رقم قياسي ليعتلي صدارة مجموعته متفوقا على العملاق الملكي حامل اللقب.

ويأمل بطل أوروبا 1997 ووصيف البطل قبل أربع سنوات في تكرار هذا المستوى الرفيع بمباراة الذهاب في لشبونة.