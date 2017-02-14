يرى الألماني كيفين تراب، حارس مرمى نادي باريس سان جرمان الفرنسي، أن فريقه يمتلك المقومات اللازمة للعب بندية أمام برشلونة وتحقيق المفاجأة، وذلك خلال مباراة الفريقين في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تراب «26 عاما» في تصريحات لمجلة «كيكر» الألمانية: «الجميع يقول إننا نمتلك فرصا ضئيلة في دور الستة عشر، ولكن أرى الأمر من منظور مختلف تماما».

وأضاف: «لقد فازوا بدوري الأبطال بضع مرات، ولديهم الثلاثي الهجومي ميسي ونيمار وسواريز، الذين يتصدرون عناوين الصحف، ولكنني أرى في كل يوم الامكانيات، التي يمتلكها فريقنا، ليس علينا أن نختبئ من برشلونة».

وتابع تراب حديثه مع المجلة الألمانية، قائلا: «أثق بأننا سنلعب دورا مهما في هذه النسخة من دوري الأبطال».