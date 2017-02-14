أشاد نجم باريس سان جرمان لوكاس مورا بنجم فريق برشلونة ليو ميسي قبل المباراة التي ستجمع بينهما غدا في دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

ونشرت صحيفة ديلي ميل تصريحات لوكاس مورا التي أكد من خلالها على صعوبة إيقاف نجم فريق برشلونة الأرجنتيني ليو ميسي مؤكدا على أن ربطه هي الطريقة الوحيدة التي ستجدي نفعا من اجل إيقافه وعن دوري الأبطال قال: هذا ما نفتقده، إننا بحاجة للفوز ببطولة أوروبية، والخسارة أمام السيتي الموسم

الماضي كانت صعبة للغاية لأننا نعرف إنه كان بإمكاننا الفوز. وعن المباراة أمام برشلونة قال: لا يوجد فريق لا يمكن هزيمته ولكن بالطبع إنهم المفضلون في المباراة وعليك أن تحترمهم. وعن إيقاف ميسي قال: بشكل قانوني؟ (سأل) بالنسبة لي إنه يستحيل إيقافه، عليك أن تقوم بربطه.