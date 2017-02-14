يدير الحكم الپولندي سيمون مارتسينياك مباراة سان جرمان وبرشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال اليوم على ملعب «حديقة الأمراء».

وأعلن الاتحاد الأوروبي «يويفا» أن مارتسينياك سيحظى خلال المباراة، بمساعدة مواطنيه توماسل ليستكيفيتش وباول سوكولنيكي، والأخير من بين الحكام الأصغر سنا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث يبلغ 36 عاما.

وسبق أن أدار الحكم الپولندي هذا الموسم مباراة أتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونيخ (1-0)، وريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند (2-2) في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويدير الإيطالي نيكولا ريتزولي، المباراة الأخرى التي تقام اليوم بالدور نفسه بين بنفيكا البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني، وسيساعده في

التحكيم مواطناه إلينيتو دي ليبراتوري وريكاردو دي فيوري.