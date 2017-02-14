اعتبر المدير الفني لبوروسيا دورتموند توماس توخيل أن مواجهة بنفيكا البرتغالي في ثمن نهائي دوري الأبطال ستكون «قوية ومثيرة»، وذلك بعد أن أوقعت قرعة هذا الدور الفريقين معا.

وقال المدرب عقب معرفة نتائج القرعة «سيكون هذا ثالث خصم برتغالي خلال عامين بعد بورتو وسبورتينغ لشبونة».

من جانبه، اعتبر المدير الرياضي للنادي الألماني، مايكل زورك، أن بنفيكا هو أكبر فريق برتغالي «وبفارق عن البقية»، مشيرا إلى أن طريقة لعبه تتميز بـ«ديناميكية شديدة».

وأضاف قائد الفريق مارسيل شميلزر «ستكون مهمة صعبة علينا»، مشيرا إلى أن بنفيكا ربما سيكون «أصعب» خصم برتغالي بالنسبة لـ «أسود فستفاليا».