قال جوردان هندرسون قائد ليفربول إن الفريق سيسعى لتعويض مستواه البائس هذا العام بتحقيق حلم المدرب يورغن كلوب في الفوز بكل المباريات المتبقية هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

وكان كلوب قال قبل فوز ليفربول على توتنهام (2-0) يوم السبت، إنه «يحلم بتحقيق 14 انتصارا على التوالي في الدوري».

وقال هندرسون: «هذا هو الهدف. من اليوم الأول قلنا إن الهدف هو الفوز بكل مباراة. في بعض الأحيان لا يكون ذلك ممكنا لكنه هدفنا والهدف الآن أن نفعل ذلك حتى نهاية الموسم».

وأضاف لاعب وسط منتخب إنجلترا قبل انتقال ليفربول لمعسكر تدريبي في لامانجا بإسبانيا: «كلاعبين نتحمل المسؤولية لأننا نشعر بأننا خذلنا أنفسنا، وخذلنا المدرب، والمشجعين».

وأردف «نمتلك قدرات مذهلة في الفريق وعقلية رائعة، وشخصية رائعة، لكن لا يهم أن أقول ذلك. الأمر يعود إلينا لإظهار ذلك من الآن وحتى نهاية الموسم».