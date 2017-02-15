يأمل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي، أن تكون إصابة مهاجم الفريق الشاب جابرييل خيسوس التي تعرض لها أمام بورتموث ليست بالخطرة.

وتعرض خيسوس للإصابة، بعد تدخل عنيف على قدمه اليمنى، أدى لخروجه بعد مرور 13 دقيقة فقط، من المباراة، وشارك بدلا منه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وقال الفيلسوف لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، عقب المباراة: «سوف نعلم بالتأكيد ما هي المشكلة مع خيسوس. أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة، وسأصلي من أجله».

ورغم شعور جوارديولا بالسعادة بسبب قدرة السيتي على الخروج بالانتصار، فإنه يعتقد أن تشلسي يتقدم بفارق «ضخم» جدا على باقي المنافسين.