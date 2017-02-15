يعتقد جاري كاهيل، أن لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في متناول تشلسي الآن، لكنه حذر فريقه من التراخي والكسل، بعدما اكتفى الفريق اللندني بالتعادل 1-1 خارج ملعبه مع بيرنلي يوم الأحد الماضي.

ورغم التعثر في بيرنلي فإن البلوز يبدو في طريقه لاحراز اللقب، إذ يتقدم بفارق ثماني نقاط على أقرب منافسيه بعد 25 مباراة.

وقال المدافع كاهيل، لقناة تشلسي التلفزيونية «هناك 13 مباراة متبقية.. وأتمنى أن نحقق فيها النتائج المناسبة».

وأضاف «نستطيع رؤية الضوء في نهاية النفق.. لكن مباراة بيرنلي كانت تذكرة بأن الوصول لخط النهاية لن يكون سهلا».

وفي ظل امتلاك بيرنلي لسجل مثير للإعجاب على أرضه هذا الموسم، رفض كاهيل أن يكون متشائما بشأن الخروج بنقطة واحدة من استاد تيرف مور.

وأوضح «كان الطقس باردا للغاية وأرضية الملعب كانت متوسطة، ربما كانت نقطة مهمة».