كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن النجم الدولي الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، يقود حملة مناهضة لاستمرار المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني للثعالب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية فإن جيمي فاردي يقود حملة من أجل إقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.

وأكدت الصحيفة أن فاردي يقود حملة مع اللاعبين المتحدثين باللغة الإنجليزية من أجل إعطاء أوامر لإدارة النادي الإنجليزي بإقالة رانييري، لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى بنهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاردي ومعه كل من درينكووتر، وويس مورجان ومارك ألبرايتون يريدون إقالة رانييري، مؤكدة أن فاردي سيرفع شكوى لإدارة النادي الإنجليزي من أجل تلبية مطالبهم.

ويحظى رانييري بدعم رئيس النادي فيتشاي، ويعلم تماما التسريبات التي تخرج من غرف الملابس وعدم رغبة اللاعبين به وخاصة جيمي فاردي ورياض محرز ودرينكووتر ومورجان وغيرهم من اللاعبين.