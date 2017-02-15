استعاد مان سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0 الاثنين في ختام المرحلة الخامسة والعشرين.

وسجل الهدفين رحيم سترلينغ (29) وتايرون مينغز (69 خطأ في مرمى فريقه).

ورفع السيتيزينس رصيده الى 52 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف تشلسي المتصدر، وبفارق نقطتين أمام توتنهام الثالث وأرسنال الرابع.

وكان تشلسي تعادل مع بيرنلي 1-1، في حين فاز ارسنال على هال سيتي 2-0، وخسر توتنهام أمام ليفربول الخامس 0-2.

وابقى الاسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي اغويرو على مقاعد الاحتياط، لكنه اضطر الى الدفع به بعد ربع ساعة على انطلاق المباراة فقط بدلا من البرازيلي الشاب غابرييل جيزوس (19 عاما) الذي خرج مصابا.

وفضل غوارديولا جيزوس على اغويرو في المباراتين الاخيرتين لفريقه ايضا.

وكان غوارديولا المح الى امكان رحيل اغويرو (28 عاما) في نهاية الموسم بعد ان فقد مركزه اساسيا.

وانضم المهاجم الارجنتيني الى سيتي في 2011 من اتلتيكو مدريد الاسباني مقابل 38 مليون جنيه.

وجاءت بداية الشوط الاول عادية المستوى من الطرفين خصوصا من السيتي الذي لم يتمكن من فرض سيطرته على المجريات او تهديد مرمى منافسه بشكل جدي.

وكانت اولى الفرص الخطرة لسيتي في الدقيقة 27 اثر كرة من الاسباني دافيد سيلفا من الجهة اليسرى الى رحيم سترلينغ سددها من داخل المنطقة لكنها اصطدمت بأحد المدافعين وارتدت من القائم الايسر لمرمى بورنموث.

وتكررت محاولة سيتي بعد دقيقتين بانطلاقة للألماني ليروي سانيه من الجهة ذاتها، حيث مرر كرة تابعها سترلينغ في الجهة المقابلة من دون صعوبة في الشباك.

وحاول بورنموث مباغتة ضيفه في بداية الشوط الثاني فهاجم بحثا عن هدف التعادل لكن محاولاته كانت خجولة.

وعزز مانشستر سيتي النتيجة في الدقيقة 69 حين انطلق سترلينغ من الجهة اليسرى ومرر كرة الى الارجنتيني سيرخيو اغويرو أمام المرمى لكن المدافع تايرون مينغز وضعها في الشباك عن طريق الخطأ.

ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 60 نقطة من 25 مباراة

2- مان سيتي 52 من 25

3- توتنهام 50 من 24

4- ارسنال 50 من 25

5- ليفربول 49 من 25