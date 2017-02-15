حرم ميلان مضيفه لاتسيو من استعادة المركز الرابع بتعادله معه 1-1 في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

على الملعب الاولمبي في روما، تقدم صاحب الأرض في الثواني الأخيرة من الشوط الاول بعدما تعرض مهاجمه تشيرو ايموبيلي للعرقلة من قبل حارس ميلان جانلويجي دوناروما وحصوله على ركلة جزاء نفذها بنجاح الارجنتيني لوكاس بيليا (46).

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، أدرك الإسباني خيسوس خواكين سايز «سوسو» التعادل اثر تمريرة من الأرجنتيني خوسيه سوسا تابعها من عند نقطة الجزاء في اسفل الزاوية اليمنى (85).

وصار رصيد لاتسيو 44 نقطة وبقي سادسا على بعد نقطة واحدة من انتر ميلان واتالانتا اللذين تغلبا امس على امبولي (2-0) وباليرمو (3-1) على التوالي.

في المقابل، ارتقى ميلان درجة الى المركز السابع خلف لاتسيو برصيد 41 نقطة.

ترتيب فرق الصدارة:

1- يوفنتوس 60 نقطة من 24 مباراة

2- روما 53 من 24

3- نابولي 51 من 24

4- انتر ميلان 45 من 24

5- اتالانتا 45 من 24

إسبانيا

اكتسح ايبار ضيفه غرناطة برباعية نظيفة في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل الأهداف ادريان غونزاليس (11 من ركلة جزاء) وسيرغي اينريش (39) وايفان راميس (54) وبدرو ليون سانشيز (62).

ورفع ايبار رصيده الى 35 نقطة في المركز السابع، وشدد بالتالي الضغط على فياريال السادس إذ بات يبتعد عنه بفارق نقطة فقط.

ويخوض صاحب المركز السادس في الدوري الإسباني الملحق المؤهل الى بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وتجمد رصيد غرناطة المهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية في المقابل عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.