تلقى أوكلاهوما سيتي ثاندر وغولدن ستيت ووريرز خسارتين ثقيلتين، الأولى أمام واشنطن ويزاردز 98-120، والثانية أمام دنفر ناغتس 110-132 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

الفوز هو الـ 33 لواشنطن في 54 مباراة، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية، في حين لقي أوكلاهوما خسارته الـ 31 في 56 مباراة، ويشغل المركز السابع في المنطقة الغربية، وهو يكافح لضمان التأهل الى الادوار الاقصائية (بلاي اوف).

ويواصل واشنطن تحقيق العروض الجيدة، وحقق افضل النتائج في منطقته منذ بداية العام الحالي (17 فوزا و5 هزائم)، كما انه حقق الفوز العاشر في مبارياته الـ 11 الاخيرة.

ويعاني أوكلاهوما في المباريات التي لا يبرز فيها نجمه راسل وستبروك، المرشح لجائزة افضل لاعب هذا الموسم، الذي اكتفى بتسجيل 17 نقطة مع 4 متابعات و4 تمريرات حاسمة في 24 دقيقة شارك فيها.

حتى انه كان بعيدا جدا عن تحقيق الثلاثية المزدوجة «تريبل دبل» التي اشتهر فيها منذ بداية الموسم إذ بلغ رصيده منها حتى الآن 26 محاولة ناجحة، معادلا ثالث افضل رقم في موسم واحد في تاريخ اللاعبة والمسجل باسم اوسكار روبرتسون في موسمي 1960-1961 و1963-1964.

وسجل جوفري لافرين 17 نقطة اخرى مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة لاوكلاهوما أيضا.

لكن نجم واشنطن ماركيف موريس كان الافضل في المباراة بتسجيله 23 نقطة مع 6 متابعات وبرادلي بيل 22 نقطة، وأضاف اوتو بورتر 18 نقطة مع 12 متابعة.

وتحدث بيل عن محاولات احتواء وستبروك أثناء المباراة و«جعل الأمور صعبة عليه»، مضيفا «انها المباراة التي نريد ان نفرضها عليه، فلم يكن مرتاحا فيها، وجعلنا الامور صعبة عليه وعلى كامل هجوم فريقه».

وفي المباراة الثانية، لقي غولدن ستيت بطل 2015 خسارته التاسعة في 55 مباراة، لكنه يحتفظ بصدارة المنطقة الغربية.

وحقق دنفر بدوره فوزه الخامس والعشرين في 55 مباراة في المركز الثامن للمنطقة ذاتها، وهو ينافس بقوة أيضا على التأهل الى البلاي اوف.

وسجل لدنفر كل من جوانشو غوميز (27 نقطة مع 10 متابعات) وويل بارتون (24 نقطة مع 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وجامير نيلسون (23 نقطة)، وتألق في صفوفه بشكل خاص نيكولا يوفكيتش الذي حقق تريبل دبل مع 17 نقطة و21 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

في المقابل، سجل لغولدن ستايت كل من كيفن دورانت (25 نقطة مع 4 متابعات و5 تمريرات حاسمة) وباتريك ماكاو (19 نقطة) ويان كلارك (18 نقطة). واكتفى ستيفن كوري بـ 11 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة.

وابقى سان انطونيو سبيرز الضغط على غولدن ستايت بتغلبه على انديانا بيسرز 110-106، رافعا رصيده الى 42 فوزا في 55 مباراة في المركز الثاني للمنطقة الغربية.

برز من سان انطونيو نجمه كاوهي ليونارد بتسجيله 32 نقطة مع 6 متابعات، واضاف لا ماركوس الدريدج 19 نقطة مع 7 متابعات. وكان رصيد كل من داني غرين وطوني باركر 12 نقطة.

ولدى انديانا، سجل بول جورج 27 نقطة مع 6 متابعات، ومايل تيرنر 22 نقطة مع 6 متابعات.

وفي باقي المباريات، فاز اتلانتا هوكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 109-104 بعد التمديد، وبوسطن سلتيكس على دالاس مافريكس 111-98، وممفيس غريزليز على بروكلين نتس 112-103، واورلاندو ماجيك على ميامي هيت 116-107، ولوس انجيليس كليبرز على يوتا جاز 88-72، ونيو اورليانز على فينيكس صنز 110-108، وميلووكي باكس على ديترويت بيستونز 102-89، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على تشارلوت هورنتس 105-99.