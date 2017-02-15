يرى الإسباني خوسيه مانويل رينا، حارس نادي نابولي الإيطالي، أن فريقه أصبح أكثر اكتمالا وتنافسية من دون المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، المنتقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

وتحدث رينا عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد وقال: «سيكون هناك ما لا يقل عن 10 آلاف مشجع لنابولي، ووجود مارادونا حافز لنا، لا يمكننا أن نخيب ظنه».

وأضاف رينا عن قائد ريال مدريد سرجيو راموس: «ليس من قبيل الصدفة أن يسجل في الدقائق الأخيرة، نأمل أن يتم تغييره في الدقيقة 85».

وتابع: «أريد القول بأن ريال مدريد يفرض الاحترام على الجميع في ملعبه، الجميع يحب أن يلعب في البرنابيو، بالنسبة لي لقد لعبت هناك، وعندما تلعب هناك يجب ألا تخطئ على الإطلاق».

وأكمل: «في 2001 تعرضت لهجوم من مشجع للريال في البرنابيو، لقد كان حادثا منفردا وبعد ذلك قبلت اعتذار المشجع، جماهير المرينغي دائما كانوا عادلين معي».