أكد الألماني شكودران موستافي مدافع أرسنال، صعوبة مواجهة بايرن ميونيخ.

والتقى الفريقان، 4 مرات خلال المواسم الأربعة الأخيرة، حيث أطاح البايرن بأرسنال من ثمن النهائي مرتين، بالإضافة إلى مواجهتين الموسم الماضي بدور المجموعات، تبادل فيها الفريق الفوز.

وقال موستافي: «إنها المواجهة الأولى لي. لكني أعرف أن بايرن، أخرج أرسنال من البطولة خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف: «نحن نعلم أن مواجهة بايرن صعبة، لكن حال نجحنا في استغلال قدراتنا فبإمكاننا تحقيق الفوز».

وأوضح: «بالتأكيد بايرن فريق قوي، لكن نحن نخوض مثل هذه المواجهات في البريمييرليغ مع ليفربول، وتشلسي، ومان سيتي، ومان يونايتد».

واختتم: «هذه دائما أندية كبيرة، ويملكون لاعبين موهوبين جدا، وفي اللقاءات بين هذه الفرق تكون الكفة متساوية، والتفاصيل الصغيرة هي التي تحسم من يفوز، ومن يخسر».