توقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في دراسة نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وذلك بناء على دراسة للإحصائيات والأرقام خلال البطولة، كما حدث الموسم الماضي.

وصدق توقع «اليويفا» في النسخة الماضية وحصد ريال مدريد اللقب في نهاية الموسم، وتوقع الاتحاد الأوروبي أن يفوز برشلونة هذا الموسم باللقب.

ففي المواسم العشرة الأخيرة كان أصحاب المراكز الأولى في دور المجموعات من يفوزون باللقب في نهاية الموسم، وكان هناك حالة استثنائية واحدة هي فوز إنتر ميلان باللقب عام 2010 حينما كان ثانيا في مجموعته.

وبالنظر إلى التوازن الدفاعي فإن صاحب أفضل خط دفاعي لا يفوز بالبطولة منذ عام 2003، كما أنه لا يوجد فريق حصد اللقب وقد دخل مرماه أكثر من ثمانية أهداف، وهذا الموسم قد تجاوز هذا الرقم كل من ريال مدريد ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند وبنفيكا ومان سيتي.

ومنذ النظام الحديث للبطولة لم يتأهل فريق للمرة الأولى للمسابقة ويحصد اللقب، مثل ليستر سيتي الذي يتأهل للمرة الأولى، وفياريال في عام 2006 كان قد تأهل لنصف النهائي وخرج على يد أرسنال.

وفي المواسم التسعة عشر الأخيرة لم يكن سوى فريق واحد فاز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه وكان تشلسي في عام 2012، وهذه الأمر ينطبق على أرسنال وليستر سيتي وباير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد والسيتي وموناكو ونابولي وباريس سان جرمان.

وبعد هذه الإحصائيات والأرقام فإن الاتحاد الأوروبي توقع أن يكون صاحب اللقب لهذا العام هو البارسا لذي فاز باللقب أيضا في عام 2015.