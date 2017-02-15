يعتقد الهولندي آريين روبن جناح فريق بايرن ميونيخ أن آرسنال الإنجليزي يمثل تهديدا لأي فريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسيواجه الغانرز فريق البافاري على ملعب آليانز آرينا في ألمانيا اليوم.
ونقلت صحيفة التليغراف الإنجليزية تصريحات روبن والذي قال: هناك 16 فريقا متبقيا في المسابقة القارية الأم ومنهم سبعة أو ثمانية فرق تستطيع حصد لقب التشامبيونزليغ.
وتابع روبن: ربما تكون فرق أخرى تستحق اللقب ولكننا سنرى من سيكون الفائز في نهاية الأمر.
وأضاف الجناح الطائر: آرسنال تحسن بصورة كبيرة عن الموسم الماضي ودائما ما كنا نقابلهم ونتغلب عليهم ونتأهل للدور التالي.
وزاد روبن: فريق المدفعجية يمثل تهديدا حقيقيا لأي فريق في دوري الأبطال ونحن نثق في أنفسنا، ولكن نسبة تأهلنا وتأهلهم لدور ربع النهائي متساوية.