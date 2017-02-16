اعلن نادي مان سيتي بأن مهاجمه البرازيلي الشاب غابريال خيسوس (19 عاما) اصيب بكسر في مشط القدم خلال المباراة التي فاز بها فريقه على ضد بورنموث 2-0.

وأكد السيتي اصابة خيسوس «بكسر في مشط القدم» من دون ان يكشف عن المدة التي سيغيبها المهاجم عن الملاعب.

واشار النادي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق 8 نقاط عن تشلسي المتصدر «سيخضع اللاعب لفحوصات اضافية في الايام المقبلة لتحديد فترة غيابه عن الملاعب».

وتعرض خيسوس للإصابة في الدقيقة 14 وخرج ليحل بدلا منه الارجنتيني سيرجيو اغويرو.

وكان خيسوس الذي انضم الى مان سيتي في مطلع العام الحالي بعد ان وقع عقدا معه بعد انتهاء دورة الالعاب الاولمبية امضى بعدها فترة اربعة اشهر مع فريقه السابق بالميراس، تألق في اربع مباريات خاضها مع الـ «سيتيزنس» وسجل ثلاثة اهداف وفرض نفسه اساسيا في التشكيلة على حساب اغويرو.