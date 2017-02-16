أعلن نادي بيسكارا الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإيطالي إقالة مدربه ماسيمو اودو، في خطوة قال النادي انه اقدم عليها «مرغما».

وأوضح النادي في بيان ان قراره اتخذ «مع الامل في ان هذه التضحية ستجعل اللاعبين اكثر مسؤولية لعدم تكرار العروض التي قدموها».

وأوكلت مهمة تدريب الفريق مؤقتا الى لوتشيانو زاوري الدولي الإيطالي السابق والذي كان احد اعضاء الجهاز الفني مع اودو.

وكان اودو بطل العالم مع ايطاليا عام 2006 أعاد بيسكارا الى الدرجة الأولى الموسم الماضي، إلا أن الفريق يخوض حاليا أحد أسوأ مواسمه، ولم يحقق سوى فوز واحد بقرار قانوني.

وتعتبر العلاقة متوترة بين إدارة النادي وأنصار الفريق، وقد تم حرق سيارتين للرئيس دانييلي سيباستياني الثلاثاء الماضي.