يقود جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد مفاوضات تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الشياطين الحمر، الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية: «المو» سيجتمع بإبرا هذا الأسبوع لمناقشة مستقبله مع اليونايتد.

وأضافت: «مورينيو واثق من بقاء زلاتان لموسم آخر، رغم وجود اهتمام بالمهاجم البالغ من العمر 35 عاما من قبل الدوري الأميركي وأثرياء الصين».

وتابعت: «بالرغم من ثقة مورينيو، فإن إدارة اليونايتد تريد الضمانات من أجل تأمين مستقبل مهاجم باريس سان جيرمان السابق، في أولد ترافورد»، وخاض إبراهيموفيتش 34 مباراة مع مان يونايتد في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفا وصنع 7 أخرى.