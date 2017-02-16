قاد ليبرون جيمس وكايري ايرفينغ فريقهما كليفلاند كافالييرز حامل اللقب الى فوز جديد وكان على حساب مينيسوتا تمبروولفز 116-108 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل كل من جيمس وايرفينغ 25 نقطة، مع 8 متابعات و14 تمريرة حاسمة للأول، و7 متابعات للثاني.

وأضاف زميلهما تشانينغ فراي 21 نقطة مع 10 متابعات.

وافتقد كليفلاند نجمه كيفن لوف الذي سيغيب ستة أسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى.

وخضع لوف (28 عاما) لفحص بالأشعة الاحد بعد شعوره بأوجاع في مفصل ركبته خلال المباراة التي فاز بها فريقه السبت على دنفر ناغتس 125-109، ثم أكد كليفلاند الثلاثاء ان لاعبه خضع لعملية جراحية.

ويشكل لوف ركيزة أساسية في الفريق الى جانب ليبرون جيمس وكايري ايرفينغ، وسجل هذا الموسم معدل 20 نقطة مع 11.1 متابعة و1.9 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وتحدث ليبرون جيمس عن غياب لوف بقوله: «الأمر الوحيد الذي يمكننا الاستناد اليه هو اننا اختبرنا اللاعب من دونه سابقا»، مضيفا: «اضطررنا الى اللعب من دونه في البلاي اوف (الموسم الماضي)».

وتابع: «بقدر ما تريد عدم غياب اي لاعب كبير في الفريق، فإنه عليك ان تكون جاهزا لذلك عندما يحصل».

والفوز هو الثامن والثلاثون لكليفلاند متصدر ترتيب المنطقة الشرقية في 54 مباراة، والسادس في مبارياته السبع الاخيرة.

وكان كليفلاند توج بطلا في الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه.

وجاء فوز حامل اللقب على رغم تألق نجم مينيسوتا تمبروولفز الكندي اندرو ويغينز بتسجيله 41 نقطة.

واضاف كارل-انطوني تاونز 25 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وهو الفوز الثاني لكليفلاند على مينيسوتا في غضون اسبوعين، بعدما تغلب عليه 125-97 في الاول من فبراير، فلقي منافسه بالتالي خسارته الخامسة والثلاثين ويقبع في المركز الثالث عشر للمنطقة الغربية.

وفاز شيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 105-94 رافعا رصيده الى 27 فوزا في 56 مباراة في المركز السابع للمنطقة الشرقية، التي يحتل فيها منافسه المركز الخامس وله 32 فوزا مقابل 24 خسارة.

برز من شيكاغو دوغ ماكدرموت (20 نقطة مع 5 متابعات) وجيمي باتلر (19 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة)، ومن تورونتو كايلي لاوري (22 نقطة).

وخطف ساكرامنتو كينغز فوزا بفارق نقطة واحدة على لوس انجيليس ليكرز 97-96، في سعيه الى ضمان بطاقة التأهل الى الأدوار الاقصائية (بلاي اوف)، اذ يحتل المركز التاسع في المنطقة الغربية برصيد 24 نقطة مقابل 32 خسارة، بفارق بسيط عن دنفر ناغتس الثامن (25 فوزا و30 خسارة).

وتتواصل في المقابل النتائج السيئة لليكرز صاحب المركز الرابع عشر قبل الاخير في ترتيب المنطقة ذاتها.

وكان ليكرز حقق في الموسم الماضي أسوأ نتائج في تاريخه.

تألق نجم ساكرامنتو ديماركوس كازنز بتسجيله 40 نقطة مع 12 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وكان لو وليامس الأبرز في صفوف ليكرز مع 29 نقطة و5 تمريرات حاسمة.