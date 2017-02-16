لم يكن بمقدور أنخيل دي ماريا وإدينسون كافاني الاحتفال بعيد ميلادهما بطريقة أفضل من تألقهما مع فريقهما باريس سان جرمان أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسجل اللاعبان 3 أهداف في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الباريسي برباعية نظيفة.

وافتتح دي ماريا، الذي أكمل عامه الـ 29، التسجيل لصالح باريس (18) من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، نفذها ببراعة من فوق الحائط البشري، لتسكن الكرة شباك تيرشتيجن حارس برشلونة.

وبعد الهدف الذي سجله دراكسلر أحرز الأرجنتيني هدفه الثاني في المباراة (55)، عندما تسلم الكرة في ملعب الخصم وتوغل بين اثنين من مدافعي برشلونة ثم سدد بيسراه في الزاوية العليا لمرمى الفريق الكاتالوني.

ومن أجل ان يكتمل حفل الفريق الباريسي انضم كافاني (30 عاما) لمهرجان الأهداف وسجل هدفه الوحيد في المباراة في الدقيقة (72)، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من زميله توماس ميونير، قبل أن يسدد بقوة في شباك تيرشتيجن.

واكتملت فرحة سان جرمان بفضل أعياد ميلاد نجميه الكبيرين والأهداف الغزيرة التي أمطر بها شباك منافس، والتي مهدت له الطريق لكي يضع قدما في دور الثمانية من البطولة الأوروبية.