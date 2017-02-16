كشفت صحيفة أس الإسبانية عن سبع غرائب قد كانت في مقدمة ما جاءت به مباراة سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في بطولة دوري الأبطال الأوروبي.

وسردت الصحيفة أسبابها في عدة نقاط هي:

٭ باريس قد أجهز على برشلونة وأنهى حقبة من اللاعبين بخسارة كاملة قد تغني عن مباراة العودة.

٭ انتقاد المدرب الإسباني اوناي ايمري للاعبين والفريق والجميع لم يتوقع مقاتلته على المباراة مع تاريخ حافل بالهزائم أمام البلوغرانا.

٭ هنــاك شخــص واحد فقط وثق في فريقه باريس وقــام بالرهـــان على فوزه بنتيجة 4-0.

٭ ليونيل ميسي لم يلمس أي كرة داخل المنطقة الخطرة لسان جرمان طوال المباراة، كما أنه لمس الكرة في 18 مرة ولم يصوب على المرمى مطلقا.

٭ البارسا لم يستطع من قبل العودة من نتيجة 4-0 عندما يخسر بها في ذهاب أي مرحلة نهائية.

٭ تلقى الكتلان ثالث أسوأ هزيمة في البطولة بعد النهائي أمام ميلان، مرورا بأربعة أهداف نظيفة ضد بايرن ميونيخ.

٭ لا يوجد أي ناد في نسخة دوري الأبطال الأوروبي الجديدة عاد من تلك النتيجة الكبيرة.