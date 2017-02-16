اكتفى بروسيا دورتموند بالتحسر على إهدار العديد من الفرص السهلة بعد الخسارة 1-0 أمام بنفيكا في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وتسابق لاعبو الفريق الألماني في إهدار الفرص وأضاع الهداف أوباميانغ انفرادين بمرمى الحارس إيدرسون الذي أنقذ أيضا ركلة جزاء من المهاجم الغابوني قبل مرور ساعة من اللعب.

وقال توماس توخيل مدرب دورتموند: «أوباميانغ ليس جاهزا تماما بعد المشاركة في كأس الأمم الأفريقية ولغة جسده لم تكن تشير إلى أن بوسعه الظهور بشكل أفضل بعد ركلة الجزاء».

وأضاف: «هذه نتيجة صعبة جدا لكنني فخور جدا بطريقة لعبنا.

رغم أنني أشعر بإحباط كبير فأنا فخور جدا بطريقة تقديمنا لأنفسنا وأعد الجماهير بالتأهل.