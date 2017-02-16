أرجأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، زيارته إلى مصر، والتي كانت مقررة أمس الأربعاء، للإعلان عن مشاركته بحملة دعائية، ضد مرض الفيروس الكبدي الوبائي (فيروس سي).

وقالت الشركة المنظمة للزيارة، في بيان إن زيارة ليو لمصر تأجلت لموعد قريب، لأسباب تخص التزام اللاعب تجاه ناديه، وإدارته تتعلق بنتائج الفريق الأخيرة.

ودعا البيان، لتفهم التزامات ميسي تجاه ناديه، وجماهيره، من عشاق برشلونة حول العالم، مؤكدا ان اللاعب يعد شريكا أساسيا، في حملة «Tour n›Cure» العالمية للعلاج من مرض فيروس سي.

وأضاف ان: الاستعدادات الخاصة بالحفل التي تم الانتهاء منها أمس، توقفت مؤقتا لحين تحديد الموعد الجديد، وتنتظر الشركة وكل شركائها زيارة ميسى لمصر، قريبا جدا، وسيتم الكشف عن موعدها قريبا.

يشار إلى ان برنامج الزيارة كان يشمل العديد من الفقرات أهمها المؤتمر الرئيسي للكشف عن إعلان ميسي لدعم علاج مرضى فيروس سي وسط حضور نخبة من الوزراء ونجوم الكرة والفـن.

وعلقـــت الجهــات الداعمة لحملــة «Tour n›Cure» اللافتات الإعلانية بكل المناطق ذات الكثافات المرورية العالية بالعاصمة القاهرة في مشهد ينم عن استعدادات حقيقية للترحيب بوصوله، كما كانت الشركة الراعية قد أعلنت مفاجأة كبيرة يحضرها ميسي للمصريين خلال زيارته.