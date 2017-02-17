يرى بول سكولز لاعب وسط مان يونايتد الإنجليزي سابقا أن الألماني باستيان شفاينشتايغر مازال بمقدوره أن يصبح لاعبا مؤثرا في الفريق رغم معارضة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للدفع به في المباريات.

وخرج «التايغر الالماني» من حسابات «المو» منذ توليه المسؤولية الفنية في اولد ترافورد، لكن بدلا من السعي إلى الرحيل وضع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما كل تركيزه في التدريبات أملا في الحصول على فرصة.

وقال سكولز لمجلة «كيكر» «مازال بإمكانه التحكم في المباريات إذا حصل على فرصة، وأتمنى أن يمنحه المدرب هذه الفرصة».

وأضاف: «الجماهير تحب باستيان إنه لاعب استثنائي».

ونال شفاين بعض قناعة مورينيو مؤخرا حيث شارك في بعض مباريات الكأس بجانب انضمامه لقائمة الفريق في الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي.

وأشار سكولز «من الجدير بالملاحظة مدى الاحترافية التي تعامل بها باستيان مع الأمر من خلال العمل الشاق وعدم التذمر».