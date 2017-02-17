كشف رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لاورينتيس، أنه يفكر في تقديم عرض مختلف للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، يقضي باللعب في صفوف الفريق، ثم قيادته من مقعد المدير الفني بعد الاعتزال.



وقال لاورينتيس، فيما أبرزه موقع «فور فور تو»: «قلت لنفسي، ربما هذا هو الرجل المناسب لقيادة نابولي بعد خمس أو ست سنوات قادمة».



ولم يخف دي لاورينتيس إعجابه بإبرا وقال: «غزا ملاعب كرة القدم بأدائه القوي، وبإمكانه فعل الشيء ذاته كمدرب أيضا».



ونجح العملاق السويدي في تسجيل 20 هدفا بقميص مان يونايتد في جميع المسابقات الموسم الحالي، وهو في طريقه لتمديد عقده مع الشياطين لموسم إضافي، حيث بدأت المفاوضات معه، وذلك رغم بلوغه سن الـ 35.



ويأمل رئيس نادي نابولي الاستفادة من قدرات ابراهيموفيتش في الملعب، وأوضح «أتمنى أن يأتي إلى نابولي كلاعب، إنه يمر بمرحلة معينة تجعل من اللاعبين في مثل مكانه لا يلعبون بشكل دائم».