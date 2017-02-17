حسم اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس مصيره مع البيانكونيري بشكل نهائي، حيث أكد في تصريحات صحافية أنه لم يتبق إلا القليل للوصول إلى التجديد. وأراد ديبالا ان يطمئن جماهير نادي يوفنتوس بعد التقارير الأخيرة التي ربطته بالانتقال لريال مدريد، حيث يستهدف النادي الملكي اللاعب الأرجنتيني بالدرجة الأولى الصيف المقبل. وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبوريتفو» الإسبانية: «نحن قريبون جدا من التجديد، من المتوقع أن يصل ممثلي إلى إيطاليا في وقت قريب لإغلاق الاتفاق، أعتقد أنه لم يتبق إلا القليل». ويعد الأرجنتيني ديبالا من أبرز اللاعبين المطلوبين في السوق الأوروبية في الآونة الأخيرة، حيث أبدت أندية عديدة في إنجلترا إضافة لقطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، رغبتها بضم اللاعب من يوفنتوس.