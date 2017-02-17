قال أوليفر كان حارس مرمى بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني سابقا إنه غير مهتم بتولي منصب مدير الكرة في النادي الپافاري.

وقال كان لمحطة «زد.دي.اف» التلفزيونية الألمانية عقب الفوز الساحق لبايرن على أرسنال الإنجليزي 5-1 مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: «منصب مدير الكرة لم يكن ولا يمكن أن يكون خيارا بالنسبة لي».

وأضاف: «لهذا أشعر دائما بالاسترخاء تجاه الأمور برمتها».

ولعب كان، 47 عاما، في صفوف بايرن بين عامي 1994 و2008، ورشحته بعض وسائل الإعلام لتولي منصب مدير الكرة الذي أصبح شاغرا منذ رحيل ماتياس سامر في العام الماضي.

ورفض كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ التعليق على التقارير التي أشارت إلى قرب ماكس إيبرل مدير الكرة لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ من المنصب الشاغر في بايرن، مشيرا إلى أن في ذلك قلة احترام تجاه الأندية الأخرى.