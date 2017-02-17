يفتتح يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم، مستضيفا باليرمو المتواضع اليوم. ويخوض فريق السيدة العجوز المواجهة المبكرة استعدادا لمشاركته القارية على أرض بورتو البرتغالي الاربعاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق اليوفي في المرحلة الماضية فوزه الخامس على التوالي، لكن فارق النقاط السبع لم يتغير مع وصيفه روما الفائز على كروتوني.

ويحقق يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب، موسما ناريا في «الكالتشيو»، على غرار مواسمه الأخيرة، وبات منطقيا الاقرب الى التتويج للمرة السادسة على التوالي.

وتابع يوفنتوس مسلسل انتصاراته بفوزه على كالياري بهدفين لمهاجمه الارجنتيني غونزالو هيغواين. ورفع المهاجم الدولي، هداف الموسم الماضي، رصيده الى 18 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

ويفتقد يوفنتوس الذي لم يتعادل في 24 مباراة (فاز في 20 وخسر 4) قلب دفاعه المخضرم جورجيو كييليني، المصاب بفخذه الأيسر في مباراة كالياري الأخيرة.

وفي ظل إصابة اندريا بارزالي ايضا، سيعول المدرب ماسيميليانو اليغري على المدافعين ليوناردو بونوتشي، والمغربي المهدي بنعطية ودانييلي روغاني. ولكن اليغري تنفس الصعداء بعد الاقتراب من تجديد عقد مهاجمه الارجنتيني باولو ديبالا. وارتبط اسم ديبالا بالانتقال الى أندية برشلونة وريال مدريد الاسبانيين ومان سيتي الانجليزي.

ويأمل ديبالا (23 عاما)، تحسين أرقامه التهديفية، اذ سجل 8 أهداف حتى الآن هذا الموسم، مقارنة مع 23 في موسمه الاول اثر انتقاله من باليرمو بالذات مقابل 40 مليون يورو.

وأضاف ديبالا لشبكة «سكاي» الإيطالية: «علينا التفكير الآن بمباراة باليرمو وبعدها نتفرغ لمواجهة بورتو».

فرنسا

يسعى فريق موناكو الذي يتصدر قائمة أقوى خط هجوم في أوروبا بعد أن رفع رصيده التهديفي الى (75 هدفا) بفضل خماسيته في مرمى ميتز السبت بالجولة الماضية من الدوري الفرنسي إلى مواصلة أرقامه الكبيرة وضرب مضيفه باستيا ضمن افتتاح المرحلة 26 من «الليغ1».