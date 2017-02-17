واصل كليفلاند كافالييرز حامل اللقب صحوته بفوزه على ضيفه انديانا بيسرز 113-104، فيما استعاد غولدن ستايت ووريرز وصيفه توازنه بتغلبه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 109-86 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. على ملعب «كيكن لونز ارينا» تابع ليبرون جيمس تألقه وقاد فريقه الى الفوز السابع في مبارياته الثماني الاخيرة بتسجيله 31 نقطة في سلة انديانا بيسرز، مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة. وطوى حامل اللقب صفحة النتائج المخيبة التي سجلها الشهر الماضي (7 انتصارات و8 هزائم).

وبرز ايضا في صفوف كليفلاند كافالييرز الذي يغيب عنه نجمه كيفن لاف ستة اسابيع بسبب اصابة في الركبة اليسرى اضطر الى إجراء عملية جراحية لعلاجها، كايري ايرفينغ بتسجيله 26 نقطة مع 7 متابعات.

وهو الفوز التاسع والثلاثون لكليفلاند متصدر ترتيب المنطقة الشرقية في 55 مباراة. وكان كليفلاند توج بطلا في الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه وذلك على حساب غولدن ستيت ووريرز بطل الموسم قبل الماضي والذي استعاد كبرياءه بعد خسارته المذلة أمام مضيفه دنفر ناغتس 110-132 اول من امس الثلاثاء.

وأكرم غولدن متصدر الدوري والمنطقة الغربية وفادة ساكرامنتو كينغز 109-86 على ملعب «اوراكل ارينا» وأمام 19596 متفرجا، وأكد بالتالي سجله الرائع بعدم خسارة مباراتين متتاليتين في الدوري العادي منذ ابريل 2015.

وفرض كلاي طومسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله 35 نقطة، وأضاف كيفن دورانت 21 نقطة مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما اكتفى ستيفن كوري بـ 13 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة. وحقق سان انطونيو سبيرز ثاني المنطقة الغربية فوزا ساحقا على مضيفه اولاندو ماجيك 107-79 بفضل 23 نقطة للاماركوس الدريدج و22 لكاوي ليونارد.

وشهدت مباريات الأربعاء تألقا لافتا لنجوم الدوري قبل 4 ايام من مباراة كل النجوم.

وتابع راسل وستبروك تألقه الكبير هذا الموسم واحتاج الى 29 دقيقة فقط لتحقيق ثلاثيته المزدوجة «تريبل دبل» الـ 27 هذا الموسم وقاد فريقه اوكلاهوما الى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 116-105. وأنهى وستبروك افضل هداف هذا الموسم والمرشح لجائزة افضل لاعب، المباراة بتسجيله 38 نقطة مع 14 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وتابع وستبروك مسلسل اقترابه من الرقم القياسي في عدد الثلاثيات المزدوجة والمسجل باسم الاسطوري اوسكار روبرتسون الذي انهى موسم 1961-1962 بـ 41 «تريبل دبل».

ولم يجد اوكلاهوما سيتي ثاندر اي صعوبة في تحقيق الفوز الـ 32 هذا الموسم وهو تقدم في بعض فترات المباراة بفارق 16 نقطة (54-38 في الربع الثاني. وبدوره، تألق جيمس هاردن، المنافس الأبرز لوستبروك على جائزة افضل لاعب هذا الموسم، وحقق ثلاثيته المزدوجة الـ 15 هذا الموسم لكنها لم تكن كافية لتجنيب فريقه هيوستن روكتس امام ضيفه ميامي هيت 109-117.

وسجل هاردن 38 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة ومثلها متابعات، لكن فريقه تعرض للخسارة الاولى بعد 4 انتصارات متتالية، والثامنة عشرة هذا الموسم في 58 مباراة وبقي ثالثا في المنطقة الغربية.

في المقابل، عاد ميامي هيت الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفضل تألق حسان وايتسايد وديون ويترز اللذين سجل كل منهما 23 نقطة مع 14 متابعة للاول.

وواصل ايزياه توماس إعادة كتابة تاريخ بوسطن سلتيكس، الفريق الأكثر ألقابا في تاريخ الدوري، بتخطيه حاجز 20 نقطة للمباراة الـ 40 على التوالي معادلا رقما قياسيا قديما يعود الى 45 عاما.