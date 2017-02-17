حقق ريال مدريد الأهم بفوزه على نابولي 3-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد وأمام 81 ألف متفرج، وقطع شوطا مهما في مواصلة الدفاع عن لقبه والحق الخسارة الاولى بضيفه في آخر 19 مباراة له بجميع المسابقات تحت أنظار الأرجنتيني دييغو مارادونا اسطورة نابولي السابق.



وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (19) والألماني طوني كروس (49) والبرازيلي كاسيميرو (54) أهداف النادي الملكي، ولورنتسو اينسيني (8) هدف نابولي.



وكانت الأفضلية للنادي الملكي منذ بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل في مناسبتين قبل ان يفاجئه الضيوف بهدف مباغت، لكن سرعان ما استعاد أصحاب الأرض أفضليتهم وأدركوا التعادل وكانوا قاب قوسين او أدنى من التعزيز.



وواصل الريال سيطرته في الشوط الثاني وسجل هدفين في 5 دقائق وكان بإمكانه زيادة غلته لكنه اكتفى بثلاثية.



والتقى الفريقان مرة واحدة قاريا في الدور الاول من نسخة 1988 عندما كانت البطولة تحت اسم كأس الأندية الأوروبية، وبعد التعادل 1-1 في نابولي، فاز الريال إيابا على «فقراء الجنوب» 2-0 وتأهل الى الدور التالي.



وتقام مباراة الاياب ٧ مارس المقبل على ملعب سان باولو في نابولي.

كريم «طاف» هنري

استطاع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أن يسجل هدف التعادل للفريق الأبيض في مرمى نابولي ليكون كريم أكثر فرنسي تهديفا في تاريخ دوري الأبطال برصيد 51 هدفا، متفوقا على مواطنه تييري هنري الذي سجل (50 هدفا).



كما استطاع بنزيمة أن يسجل 5 أهداف من آخر 7 أهداف احرزها النادي الملكي بالمسابقة القارية الأم هذا الموسم.



الهدف الذي أحرزه بنزيمة بالرأس، جعله أكثر اللاعبين في النسخة الحالية من البطولة تسجيلا للأهداف بالطريقة ذاتها بواقع 3 أهداف، كما أن النجم الفرنسي سجل في رابع مباراة على التوالي له في البطولة.

بدوره، قال القناص الفرنسي: «نعلم أن هناك خطرا علينا، لقد لعبنا جيدا ويجب علينا أن نكون هادئين جدا، مازال هناك الكثير». وأضاف: «كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، إنهم يلعبون كرة قدم جيدة وبجودة عالية والقادم سيكون أصعب». كما أشاد كريم برفاقه قائلا: «لقد لعبوا مباراة مذهلة وأظهر الجميع قيمتهم الفنية».

ساري وجحيم سان باولو

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني لنابولي عقب الخسارة أمام ريال مدريد على ملعب «سانتياغو برنابيو» في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، أن ملعب «سان باولو» سيتحول لـ «جحيم» خلال مواجهة الإياب التي ستقام يوم 7 من الشهر المقبل.



كما أعرب مدرب السماوي عقب اللقاء عن خيبة أمله بعد فشل خط الوسط في ضبط الإيقاع وفقدان الكثير من الكرات المشتركة، موضحا ان الفريق الإيطالي سيحاول تعويض هذه النتيجة. وصرح: «لا أعتقد أنني بحاجة لتوجيه أي رسالة.



ملعب سان باولو سيتحول لجحيم وإذا تمكنا من شحن الجماهير معنويا، وتحقيق شيء مهم خلال أول عشر دقائق، فاستجابتهم ستكون مذهلة.



كما أقر بأن الفريق الملكي قدم أفضل مباراة له «خلال آخر ثلاثة أشهر» في الوقت الذي لم يقدم فيه فريقه المستوى المأمول.



وأشار ساري للكلمات التي وجهها الأسطورة الأرجنتينية مارادونا للاعبين في غرف خلع الملابس قبل اللقاء، مؤكدا أنها كان لها أثر بالغ عليهم خلال الـ15 دقيقة الأولى التي قدمنا خلالها أداء طيبا للغاية.



ورد المدير الفني لنابولي على أوريليو دي لاورنتس رئيس ناديه بعد انتقاد الأخير له لعدم إشراك اللاعبين الجدد بكثرة مؤكدا أنه فقط صاحب القرار في الدفع باللاعبين.



وأضاف ساري: «لا أتفق مع ما قاله الرئيس، فالفريق يقدم مستوى مميزا».