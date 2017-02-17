وضع بايرن ميونيخ الألماني قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه أرسنال الانجليزي 5-1.



وعلى ملعب اليانز أرينا في ميونيخ وأمام 70 ألف متفرج، سجل الهولندي ارين روبن (11) والپولندي روبرت ليفاندوفسكي (53) والإسباني تياغو الكانتارا (56 و63) وتوماس مولر (88) أهداف النادي الپافاري، والتشيلي الكسيس سانشيس (30) هدف أرسنال.



وتقام مباراة الإياب 7 مارس المقبل على ملعب «الإمارات» في لندن.



وواصل العملاق الپافاري انتصاراته على ارضه، وحقق فوزه الـ 16 على التوالي في المسابقات الأوروبية عندما أكرم وفادة ضيفه أرسنال.



وعانى «ربع فينغر» في بداية المباراة وتلقوا هدفا مبكرا من روبن، لكنهم عادلوا قبل الاستراحة عبر هدافهم سانشيز.



ودفع الغانرز ثمن خروج قلب دفاعه الفرنسي لوران كوسيلني مصابا مطلع الشوط الثاني، فتلقى ثلاثة اهداف قاتلة في غضون 10 دقائق، ما حسم النتيجة للفريق الألماني.



وتكررت المواجهة بين بايرن ميونيخ حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2013، مع أرسنال الحالم بلقبه الاول.



وأقصى بايرن خصمه من دور الـ 16 في 2005 و2013 و2014، كما سحقه في دور المجموعات الموسم الماضي على ارضه بالنتيجة عينها 5-1.



وفي المواسم الستة الماضية، خرج ارسنال من دور الـ 16، علما بانه بلغ نهائي 2006، فيما بلغ بايرن نصف النهائي في المواسم الثلاثة الماضية.



وترك المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي المهاجم مولر على مقاعد البدلاء بسبب معاناته في هز الشباك هذا الموسم، قبل ان يفك نحسه في نهاية اللقاء ويسجل هدفه الثالث بالمسابقة الأوروبية.



ولعب الكانتارا الى جانب البرازيلي دوغلاس كوستا وروبن، لمساندة المهاجم ليفاندوفسكي.



وغاب عن بايرن متصدر البوندسليغا مدافعه جيروم بواتينغ والفرنسي فرانك ريبيري اللذين يتعافيان من اصابة في الكتف والفخذ تواليا.

كارلو يتخطى السير

قاد الايطالي كارلو أنشيلوتي ناديه بايرن ميونيخ الى تخطي أرسنال ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا، ليصبح أكثر مدرب يشارك في الادوار الاقصائية لـ «تشامبيونزليغ» بعدد 59 مباراة، متخطيا بذلك رقم السير أليكس فيرغسون الذي قاد مان يونايتد في 58 مباراة بهذا الدور.

وأفصح أنشيلوتي خطته التي أعانت فريقه على سحق الغانرز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب أليانز أرينا، حيث أكرم متصدر البوندسليغا وفادة ضيفه عن طريق أريين روبن، وروبرت ليفاندوفسكي، وتياجو ألكانتارا (هدفين)، وتوماس مولر العائد للتهديف بعد غياب. وقال كارلو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، عقب المباراة، «حققنا فوزا مستحقا. التوازن كان ممتازا، قدمنا كرة قدم سريعة وتنافسية».

وأوضح المدير الفني الإيطالي الفائز بلقب دوري الأبطال 3 مرات الخدعة التي نفذها في المباراة، قائلا «سمحنا لأرسنال بخلق بعض الفرص، لنستفيد نحن من المساحات في وسط ملعبه».

بايرن.. أول من يفعلها

كشفت شبكة «سكاي سبورتس» العالمية للإحصائيات عن رقم قياسي للنادي الپافاري يسجل لأول مرة في تاريخ البطولة الكبيرة. حيث فاز بايرن في آخر 16 مباراة له في دوري الأبطال على أرضه مسجلا 58 هدفا، وهو أطول سلسلة انتصارات لفريق في المسابقة القارية.

أما أرسنال فقد سجل رقما سلبيا في مشاركاته في دور ثمن النهائي من البطولة، حيث خسر مباراة الذهاب من هذا الدور بآخر ست مواسم على التوالي، وفي هذه الست مباريات تلقت شباكه 19 هدفا. من جهته، عادل قائد فريق بايرن ميونيخ فيليب لام رقم الأسطورة السابق للعملاق الپافاري الحارس التاريخي أوليفر كان. وخاض فيليب لام مباراته رقم 103 مع بايرن في الـ«تشامبيونزليغ»، وبذلك يعادل رقم حارس المرمى أوليفر كان، الذي خاض مع فريقه الپافاري 103 مشاركات في المسابقة القارية نفسها.