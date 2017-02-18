اعترف مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو أنه شعر بالإحباط بسبب إفراط لاعبي فريقه في الثقة بالنفس خلال الشوط الأول من المواجهة التي انتهت بالفوز 3-0 على سانت ايتان الفرنسي في ذهاب دور 32 ليوروبا ليغ.

وعن مدى سعادته بالنتيجة قال مورينيو للصحافيين بعد الفوز: «أنا سعيد وبصفة خاصة لأننا في الشوط الأول لعبنا بصورة سيئة للغاية ونجحنا في إنهاء الشوط متقدمين 1-0 رغم أننا لم نكن نستحق ذلك وذلك بسبب قلة التركيز».

وأضاف المدرب البرتغالي صاحب الخبرة الكبيرة أنه شعر بالإحباط «مباشرة في غرفة الملابس بسبب كثرة الضوضاء والضحك والاسترخاء الزائد عن الحد وكذلك شعر المساعدون بالإحباط خلال الإحماء بينما لم يهتم بعض اللاعبين بالتركيز كثيرا». وأردف مورينيو «ولم أكن سعيدا مطلقا على خط التماس لأنه كان من الممكن أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. أعتقد أنه يجب أن نخوض جميع المباريات بطريقة واحدة». لكن مورينيو أكد أن «الشوط الثاني كان مختلفا».